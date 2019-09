Mondial Basket / Groupe C : La Tunisie rate la qualification sur le fil (Tunisie 64-67 Porto Rico)

Suite à leur succès contre l’Iran (79-67) en deuxième match de poule, les coéquipiers de Salah Mejri (14pts, 9 passes) et Omar Obada (14pts, 5 rebonds, 5 passes) devaient impérativement s’imposer contre Porto Rico pour entrevoir le second tour.



Une mission qui a échoué sur des détails, puisque les deux équipes se suivaient de près dans les deux premiers quart temps (Q1 : 19-18 ; Q2 : 19-14) en faveur de Porto Rico.



C’est au retour des vestiaires que les Tunisiens finiront pour se désunir. Après avoir remporté, le troisième ¼ (Q3 : 23-14) ils finiront par concéder en fin de partie (Q4 : 15-9.)



Désormais : Les « Aigles » de Carthage vont focaliser tous leurs efforts sur les matches de classement. Et, une qualification potentielle aux tournois de qualification des JO 2020.