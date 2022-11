Mondial 2022, vers un forfait de Sadio Mané contre les Pays-Bas et le Qatar ?

Et si Sadio Mané manquait toute la phase de groupe de la coupe du monde 2022 ? Malgré sa convocation sur la liste des 26 joueurs, ce vendredi, l’équation reste entière sur sa participation effective au mondial. Au vu de la nature de sa blessure (sur la tête du péroné droit), même si l’attaquant du Bayern Munich ne subira pas d’opération chirurgicale, il devrait être immobilisé au moins une dizaine de jours voire plus avant qu’il ne puisse envisager de reprendre la course.

Étant donné que le premier match du Sénégal est prévu le 21 novembre contre les Pays-Bas, Sadio va certainement rater le premier match et peut être le second contre le Qatar le 25 novembre... Une partie des journalistes sportifs sénégalais interrogés reste sceptique et n’écarte pas de voir le bavarois rester sur la touche un bon bout de temps…