Mois du Sénégal au Canada : Le Directeur Général de AIBD invité d’honneur

Le Directeur Général de AIBD SA, Abdoulaye Dièye, est l’invité d’honneur de la 10e édition du « Mois du Sénégal au Canada ». Un rendez-vous organisé, depuis 2013, par le « Regroupement Général des Sénégalais du Canada » (RGSC), une association à but non lucratif créée le 26 septembre 1994 et qui se tient du 1er avril au 13 mai 2023.En plus du discours attendu du directeur général de l’aéroport international Blaise Diagne, d’autres activités diverses sont prévues. La délégation effectuera une visite au siège de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et celui de Bombardier, leader mondial de l’industrie de l’aviation et probablement à l’aéroport de Montréal.Dans l’agenda du Directeur Général de AIBD SA, une rencontre avec de potentiels investisseurs et des Sénégalais vivant au Canada figure en bonne place ; une occasion pour AIBD SA d’exposer ses ambitieux projets, comme l’aéroville de l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass, et les nombreuses et diverses opportunités d’investissement.Par ailleurs, une co-animation d’un panel sur « exportations, mobilité et échanges entre le Sénégal et le Canada », avec le secteur privé canadien, le Club des Investisseurs Sénégalais (CIS), le Réseau d’affaires des Sénégalais du Canada et la Délégation Générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Jeunes et des Femmes (DER/FJ), est inscrite au programme de cette édition dont le thème est ainsi articulé : « L’économie numérique au service de la Diaspora ».Les échanges commerciaux entre le Sénégal et le Canada, l’implication de la diaspora canadienne dans la réalisation du hub aérien, la ligne directe Montréal-Dakar, une vieille doléance, occuperont aussi une bonne partie des discussions de ce « Mois du Sénégal au Canada » qui vise, d’une part, à consolider les liens entre les ressortissants sénégalais et d’autre part, à mieux faire connaître les valeurs culturelles et sociales du Sénégal ainsi que les opportunités d’investissement que présente notre pays pour le milieu des affaires nord-américain.