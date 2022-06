Modou Bara Mbacké Doly dans « En Ligne » : « des lobbies maraboutiques à Touba connectés à ceux du palais ont fini d'aveugler le Président Macky Sall »

Serigne Modou Bara Mbacké Doly se dit outré du traitement dont il fait l'objet au sein de la mouvance présidentielle. Et pourtant, « ce n'est pas faute d'un non engagement ou d'une loyauté au chef de notre parti, Macky Sall », a clarifié le compagnon politique du patron de l'Apr. Le responsable politique dans la capitale du Mouridisme accuse et avertit le président de la République sur la démarche de certains marabouts de la cité religieuse, de concert avec certains responsables du cabinet présidentiel qui n'a pour objet que d'ériger des barricades entre lui et certains responsables qui le défendent et mouillent le maillot sur le terrain...