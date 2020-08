Modernisation du Chnu de Fann : Macky Sall demande au ministre des Finances de « diligenter la mise à disposition de l'enveloppe financière »

En Conseil présidentiel sur la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus, le président de la République a invité le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, de « diligenter la mise à disposition de l'enveloppe financière » destinée à la modernisation du service des maladies infectieuses et tropicales sis au Chnu de Fann .



Et bien avant cela, il a été recommandé au ministre de la Santé et de l’Action sociale à « renforcer en permanence l'équipement et l'encadrement des structures de santé et centres de traitement installés dans les différentes régions ».



« J'exhorte le ministre de la santé et de l'action sociale, à accélérer la décentralisation des dispositifs de tests diagnostiques liés à la Covid-19 et à renforcer en permanence de l'équipement et l'encadrement des structures de santé et centres de traitement installés dans les différentes régions », a-t-il recommandé à Abdoulaye Diouf Sarr.