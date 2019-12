Mode et Beauté : Quand la pudeur fait tendance à travers le « Glamour des voilées »

Le voile s’impose de plus en plus dans l’univers de la mode au Sénégal. À la place des tenues décolletées, la gente féminine adopte celles là amples. À la fois pudique et décontracté, le style voilé encore appelé «Hijab» fait la nouvelle tendance mode et beauté. Cette affirmation est bien illustrée par la métamorphose de Fatou Diop. La jeune femme qui avait un goût vestimentaire « osé » s’est reconvertie en une « voilée ». D’ailleurs, c’est ce qui l’a poussé à se lancer dans la vente d’habillement prêt-à-porter pour les voilées. « Glamour des voilées » est sa marque, elle est représentée dans plusieurs pays d’Afrique et dans quelques-uns à l’international. Basée en Italie, elle est d’origine sénégalaise.