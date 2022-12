Mode : Wally Seck félicite Amina Diop (SAPAMINA) et rend hommage à Adama Bèye

L’artiste-chanteur Wally Ballago Seck a participé à la cérémonie de lancement de la nouvelle collection de SAPAMINA, initiée par la styliste Mme Bèye Amina Diop. La jeune styliste, fille de la célèbre Collé Ardo Sow, a clôturé la célébration de l'an 1 de sa marque par une prestation de Wally Seck qui a délivré 3 morceaux pour féliciter Amina Diop de l’excellent travail abattu dans le milieu de la mode en s’inspirant de sa maman. Après sa prestation, Wally Seck s’est confié à Dakaractu et a rendu hommage à Adama Bèye, époux de la fille de la célèbre styliste : « Nous avons vécu beaucoup de moments ensemble. Je le connais bien et c’est quelqu’un de dynamique et d’inspiré… Je lui souhaite encore beaucoup de bonheur avec sa femme, Amina… », a-t-il témoigné.