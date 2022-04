Mise en service du TER : Mansour Faye solde ses comptes : « Ceux qui critiquaient hier, c’est eux qui se félicitent aujourd’hui »

Face à la presse ce matin, dans le cadre du programme Gouvernement face à la presse, le ministre Mansour Faye est revenu sur le bilan du TER après 100 jours d’activités. Ainsi selon le ministre des transports terrestre et du désenclavement, à ce jour, le train Express régional a généré environ trois milliards de francs CFA, soit plus de cinq millions de passagers transportés. « À ce jour, après 100 jours d’exploitation du TER, plus de 5 millions de passagers transportés par le TER soit en moyenne 50 mille passagers transportés par jour. En terme de recettes collectées, environ 3 milliards de francs ont été générés par le Train express. Et c’est des chiffres qui vont monter parce que beaucoup d’efforts seront engagés pour mieux répondre aux préoccupations des Sénégalais ».

Par ailleurs, le ministre Mansour Faye a profité de l’occasion pour lancer quelques piques à ceux qui critiquaient les travaux du train express régional. « Le sentiment le mieux partagé par les sénégalais c’est le sentiment de satisfaction, tant en terme de gain de temps et d’économie. Le Ter est un défi économique qui a été relevé par le chef de l'État, Macky Sall. Ceux qui critiquaient hier sont aujourd’hui les premiers à se féliciter et féliciter le président de la République Macky Sall. Et c’est dire donc que nous allons poursuivre les efforts pour la seconde phase », a souligné le ministre Mansour Faye...