Mise au point du CNRA à Wallu Sénégal : Une lapidaire réponse à sa requête, selon la coalition de Me Wade.

Le vendredi 15 juillet dernier, le Conseil national de régulation des télécommunications, par le canal de la Rts, à l’heure de la transmission du temps d’antenne des candidats en lice pour les élections législatives, a transmis une mise au point concernant une demande qui lui avait été adressée par Wallu Sénégal.



Il s'agissait pour la coalition de l’opposition, d’interpeller le CNRA sur l’amputation du terme « Inter coalition Yewwi Wallu » que le candidat prononçait au cours de l’enregistrement. L’organe de régulation s’est étonné de cette interpellation en rappelant à la coalition Wallu Sénégal que l'enregistrement se fait en présence d’un mandataire de la coalition concernée. Une attitude du Cnra que Mamadou Lamine Thiam, mandataire et Cie de Wallu Sénégal ne peuvent comprendre.



En réponse au Cnra, la coalition Wallu Sénégal a trouvé ce communiqué de l’institution de régulation laconique et dénué de sens. D’ailleurs, Mamadou Lamine Diallo et ses camarades estiment que le Cnra est dans l’embarras et cherche à jeter de manière inopportune, le discrédit sur son mandataire, Mamadou Lamine Diallo auprès de la Rts. Tout en espérant que son interpellation soit bien prise en compte, la coalition Wallu Sénégal invite le Cnra d’instruire le ministre de l’intérieur sur le format des déclarations de candidats qui sont bien régies par la loi électorale...