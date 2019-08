Ministère des Finances et du Budget : « Abdoulaye Daouda Diallo n’est pas à la hauteur » (Toubab Diop, APR Guédiawaye)

En voilà une déclaration qui ne sera pas du goût l'ancien ministre de l'intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, nommé ministre des Finances et du Budget dans le nouveau gouvernement Macky II (ndlr, deuxième mandat). Cette sortie au vitriol contre le remplaçant d’Amadou Ba est de Toubab Diop, responsable politique de la mouvance présidentielle à Guédiawaye.

Ce dernier n'a pas mis de gant pour dire ce qu'il pense du patron des finances sénégalaises.

Selon lui, « Abdoulaye Daouda Diallo n'est pas à la hauteur de la mission qui lui a été confiée par le Président Macky Sall à la tête du Ministère des Finances et du Budget. En atteste d'ailleurs, l’atmosphère tendue qu'il a créé au ministère des Finances et du Budget en bloquant les salaires du mois d'Avril de certains fonctionnaires de la Direction de la coopération internationale. Ces derniers très remontés contre lui, avaient dû solliciter l’intervention du Président Macky Sall pour les libérer des griffes de ce ministre amateur. »



Il s'y ajoute, selon le responsable politique de Guédiawaye, que depuis l'accession d'Abdoulaye Daouda Diallo à la tête du ministère des Finances et du Budget, c'est le statu quo au sein de ce ministère qui est pourtant capital. Sa gestion n'est pas professionnelle et ne produit pas les résultats attendus par le Président Macky Sall, pour preuve les 7000 milliards injectés au Sénégal lors de la deuxième phase du PSE ne sont pas exécutés convenablement à cause de son manque de compétence. Au lieu d’aider le Président dans la gestion du parti, il est là à semer la discorde dans les rangs de l’APR car il est en de mauvais termes avec quasiment la moitié des responsables du Parti."



"J'invite du reste le Président de la République à revoir son choix pour l'intérêt du Sénégal", fulmine-t-il...