Ministère des Affaires Étrangères : Aïssata Tall Sall exprime sa sincère gratitude, sa reconnaissance, sa loyauté au président Macky Sall.

Il a fallu attendre la passation de service pour voir la toute nouvelle patronne de la diplomatie sénégalaise faire les éloges du président de la République. Selon Aïssata Tall Sall, qui devient la première femme à être nommée ministre des Affaires Étrangères du Sénégal, le président de la République a honoré les femmes en la nommant à ce poste.



La maire de Podor a profité de ce moment solennel pour manifester sa gratitude, sa reconnaissance, et sa loyauté envers le président de la République. « Permettez-moi d’exprimer ma sincère gratitude ainsi que l’expression de toute ma loyauté au président Macky Sall. Le président Macky Sall a, par sa seule volonté et la confiance, investi en ma modeste personne, et bousculé les portes de l’histoire pour faire entrer pour la première fois une femme dans ce temple jadis dédié à Thémis, la déesse des jeux Olympiques de la jeunesse », fera-t-elle savoir.