Mimi Touré sur le rapport du FMI : « Leurs paroles ne sont pas de l'eau de Zam-zam ».  

L'ancien Premier ministre a donné son avis sur le rapport provisoire du Fonds monétaire international (FMI) qui a alerté sur la situation alarmante du Sénégal.

"Le FMI est un parmi nos partenaires comme les autres". Je voulais préciser que les paroles du FMI ne sont pas de l'eau de Zam-zam qu'il nous faut boire. On ne doit pas croire tout ce qu'ils disent, a martelé Aminata Touré.



Avant d'ajouter : « Les décisions économiques relèvent de la souveraineté de notre pays et de nos dirigeants ». C'est nous qui développons notre pays et personne d'autre. » La présidente de Mimi 2024 estime que « ce n'est pas un gouvernement qui a fait moins de 6 mois qui va être responsable d'une situation économique telle que décrite par le FMI et qui a démarré avant la venue de ce régime », martèle le Haut Représentant du Président de la République.



Aminata Touré raille l'opposition qui semble imputer le rapport du FMI au régime de Diomaye. « J'entends certains docteurs, surtout ceux qui n'ont jamais fait une seule heure de classe d'économie, imputer le dernier rapport provisoire du FMI à notre régime. » Toutes les décisions économiques ont leur effet sur une longue période… Tout le monde sait que Macky Sall ne s'occupait plus d'économie, mais de politique. Les conséquences économiques du Covid peuvent témoigner sur la situation économique au Sénégal et ce qui se passe par rapport au rapport du FMI.