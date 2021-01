Migration régulière : L'ANPEJ et le Québec collaborent pour répondre à l'emploi des jeunes.

La migration régulière est une possibilité, selon l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (Anpej) qui, grâce à une collaboration avec la délégation générale québécoise à Dakar, va permettre aux jeunes de bénéficier de 86 postes pourvoyeurs d'emplois pour 7 entreprises québécoises bénéficiaires.



Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des entreprises internationales, une mission de recrutement de la délégation générale du Québec est entamée à Dakar depuis le 25 janvier et se poursuivra jusqu'au 29 janvier avec des séances d'entretien avec les jeunes demandeurs d'emploi.

La présélection a été faite par les agents de l'Anpej et ceux de la délégation québécoise.



Compte tenu de la situation sanitaire, les entretiens d'embauche se tiendront en ligne durant toute la durée de la campagne de recrutement en s'inscrivant à travers la plateforme de l'agence. Les postes pourvoyeurs touchent essentiellement les secteurs de la technologie de l'information et de la communication et des manœuvres.



L'initiative entre dans le cadre des journées du Québec qui consistent en une mission de recrutement de travailleurs en Afrique Subsaharienne pour les entreprises québécoises.