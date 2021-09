Migration et sécurité au Sénégal : L’AJMS lance la deuxième édition du prix du meilleur reportage en migration.

Afin de susciter davantage l’intérêt des médias sénégalais sur le traitement des questions relatives à la migration, l’Association des journalistes en migration et sécurité au Sénégal a lancé ce samedi à Dakar, le prix du meilleur reportage en migration. Ce prix amènera les professionnels des médias à proposer des productions de qualité relatives aux questions migratoires.



« C’est une occasion pour l’AJMS, qui a dans ses missions pour rôle de former les journalistes sur le traitement de l’information migratoire. C’est une manière aussi de susciter l’intérêt chez les acteurs des médias pour qu'ils s’intéressent davantage aux questions migratoires et aussi les encourager à donner beaucoup plus d’importance à la migration dans le traitement de l’information par les médias au Sénégal », a renseigné Moussa Seydou Diallo, le président de l’Association des journalistes en migration et sécurité au Sénégal.



Pour participer à ce prix, les journalistes ou les professionnels de l’information et de la communication ont le choix de traiter les sujets relatifs aux thématiques telles : Migration et environnement, migration et développement, migration et travail, migration et santé, migration et sécurité, migration et protection sociale et réintégration. Ce prix s’adresse également à toutes les catégories de presse confondues. À cet effet, les productions doivent être publiées ou encore diffusées dans un média sous forme de reportage ou enquête, précisera encore le président de l’AJMS, lors de la cérémonie de lancement dudit prix…