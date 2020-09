Méthode de défense et de sécurité : Vers une formation des citoyens aux techniques de l'art martial.

Alioune Badara Sène, compte faire de l'auto défense une alternative à la violence et l'insécurité grandissante. Pour se faire, le fondateur de Méthode de défense et de sécurité Art Martial (MEDS MART) a tenu une session de formation accélérée destinée à quelques citoyens. À l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes de participation, Me Sène n'a pas caché son enthousiasme et sa volonté de faire de cette nouvelle discipline une référence. Regroupant divers arts martiaux, la Méthode de défense et de sécurité Art Martial se veut une forme de solution aux maux de la société...