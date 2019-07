Métaphysique de la Victoire Finale !

Le Vendredi qui interpelle l'Esprit...



Au-delà de l'apparence...Fin des temps !



Si nous sommes bien dans le contexte de la Fin des temps, cette finale entre le Sénégal et l'Algérie est un Signe qui nous mènera vers un Mystère Absolu.



Une finale entre deux pays de l'Occident (ou du Magreb "Soleil-Couchant") qui se sont retrouvés au "Levant", pas seulement pour compétir une simple coupe d'Afrique des nations mais pour disputer le Trésor Oriental longtemps gardé en Terre Égyptienne.



L'histoire de la Révélation a débuté en Orient et elle sera bouclée en Occident. L'Heure est venue, le Secret Spirituel de l'Orient doit visiter l'Occident pour que le Soleil de la Sagesse se lève en Fin à l'Ouest.

Quel autre pays d'Afrique pourra assurer cette relève de la Spiritualité Égyptienne ?

L'Égypte, Berceau de la Sagesse et de la Civilisation Humaine...



Le Sénégal est en bonne position !



Selon une analyse basée sur une Logique Transcendante, le Sénégal sortira Vainqueur de cette Quête du Trophée, son étendard s'élèvera aux abords du Nil et du Sinaï de l'antique Égypte "Missra".

Cette Victoire, audelà de son aspect mondain, est un pur symbole de la Victoire Finale, du Dévoilement de la Vérité et d'une ère Messianique qui s'approche...



L'année dernière durant cette période, on assistait à une éclipse extraordinaire [Recherchez l'Eclipse du 21ème Siècle] qui a eu lieu un Vendredi de ce mois de Juillet, une semaine après cet événement, un autre Vendredi, la NASA était venue implanter ses telescopes au Sénégal pour contempler un autre Signe du Ciel. Un Signe Messianique de la Fin qui n'etait visible qu'au Sénégal ...



Ce "Vendredi...La Fin sera heureuse !

Ce "19 Juillet... De la Lumière jaillira au Sénégal et partout dans l'Univers.

Pas seulement pour ce trophée éphémère mais pour son élection au dessus des pays d'Afrique de la Sainteté et par la Présence sous son ombre de l'Esprit Vivant et Vivifiant.



Illuminez vos coeurs et soyez prêt à admirez la Sainteté Ahmadienne...

Une Sainteté qui sera bouclée par le Messi tant attendu. Par Miséricorde, le Signe du "Messi" a bien choisi le Foot, un rassemblement universel de 1er degré, pour s'y manifester. Pas mal comme symbolisme si on témoigne déjà un "Messi" qui a marqué le Foot du 21ème siècle. Si cela est vérifié ! Nous sommes bien dans le siècle du Messi et de la revivification spirituelle.



Son secret est le 19...

Focus sur le Num "19...

Victoire Finale du "19"...

Victoire Finale de la "Basmala"...

Victoire Finale de l'Essence Absolue...



Qu'Allah, par Sa Misericorde, fasse triompher Sa Vérité!



Vous verrez ce mystère Si et seulement si le contexte du symbolisme de la Fin des temps est réel...



#Par un serviteur qui suit les théophanies du Temps.