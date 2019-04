Messages de remerciement et de bienvenue : Les agents du Men remercient Serigne Mbaye Thiam et revigorent Mamadou Talla.

C'est dans une salle archi comble que toute la famille éducative sénégalaise s'est donnée rendez-vous pour rendre un vibrant hommage au prédécesseur de l'actuel ministre en charge de l'éducation, Mamadou Talla. Il était question pour les acteurs de l'éducation de dire" merci" à Serigne Mbaye Thiam après six années passé à la tête du département de l'éducation. Six années de bonne collaboration avec toute l'équipe du ministère qui a tenu à organiser une cérémonie en guise de remerciement après de loyaux services ponctués par son engagement à améliorer la qualité de service dans ce département. Les différents témoignages ont fait état de gestion orthodoxe, transparente et rigoureuse ayant conduit à de meilleurs résultats probants dans la qualité des enseignements et apprentissages. Le président de la fédération nationale des parents d'élèves du Sénégal a à son tour salué les grands avancées notées dans le secteur de l'éducation, notamment sur le mode de recrutement des élèves maîtres, le concours d'entrée à l'école Mariama Ba de Gorée, le programme de résorption des abris provisoires avec comme objectif, zéro abri dans les écoles.

Pour ces acteurs de l'éducation, la nomination de Mamadou Talla au département de l'éducation nationale n'est pas fortuit car étant un homme du sérail qui était enseignant craie à la main. Selon toujours les agents du ministère, Mamadou Talla a su gérer le département de la formation professionnelle et l'apprentissage avec un grand professionnalisme pendant sept bonnes années...