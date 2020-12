Mérina Ndakhar (Tivaouane) : M. Diagne, la soixantaine, poignardé à mort à la poitrine.

Un drame s'est produit dans le village de Gati Guèye situé dans la commune de Mérina Ndakhar. Un certain M. Diagne, la soixantaine, marié et père d'un enfant a été poignardé à mort dans la nuit du lundi au mardi vers les coups de 20 heures.

Le présumé coupable, P. Diaw, a donné à sa victime un coup de couteau mortel à la poitrine. L'irréparable s'est produit en plus, devant la porte du domicile de M. Diagne, conduit à la morgue par les sapeurs-sapeurs de Mérina Ndakhar. Le présumé coupable a été mis aux arrêts par les éléments de la Gendarmerie de Mérina Ndakhar.