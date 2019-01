Mercato : le PSG continue de s'activer pour Gana Gueye, mais...

Le Paris Saint-Germain n'a pas encore terminé son mercato d'hiver. Malgré 45 millions d'euros (bonus compris) investis pour le recrutement de Leandro Paredes (24 ans) mardi, le champion de France en titre a l'intention de renforcer son entre-jeu avec un second renfort. Et comme depuis le début de cette période des transferts, le club de la capitale s'active pour le milieu de terrain d'Everton Idrissa Gueye. Si l'ancien Lillois a demandé, par écrit, son départ pour le PSG, les Toffees font de la résistance...



Des discussions en cours entre les deux équipes



Mardi soir, RMC révélait une nouvelle offre de Paris pour Gueye de 30 millions d'euros. Une proposition insuffisante pour Everton, qui réclame 10 millions d'euros de plus, mais qui permettait un dialogue entre les deux formations. Ainsi, les discussions étaient toujours en cours entre les deux équipes selon la radio française.

Mais après la victoire de son équipe face à Huddersfield (1-0) en Premier League, le coach du club anglais Marco Silva a totalement calmé le jeu. «Il n'y a pas eu de nouvelle offre. Je n'en sais rien pour une demande de transfert. Personne ne me l'a dit», a assuré le technicien portugais devant les médias. Coup de bluff pour faire grimper les enchères ou démenti sincère ? La réponse sera rapidement connue mais Gueye a tout de même raté cette rencontre sur une « blessure mineure »...



Le clan Gueye veut y croire, mais...



Sur ce dossier, le PSG dispose d'un atout énorme avec la volonté absolue du joueur de 29 ans de rejoindre l'actuel leader de la Ligue 1. Son entourage a d'ailleurs confirmé cette envie, mais se montre pessimiste en raison des exigences financières des Toffees. « Ce n'est pas fini. Paris va revenir. C'est sûr. Mais pour moi, à moins de 40 millions d'euros, ils ne le lâcheront pas », a assuré un membre du clan de Gueye au quotidien L'Equipe ce mercredi. Reste à savoir si le PSG peut se permettre et souhaite réaliser un tel investissement.