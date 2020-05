Mercato : Un bras de fer avec Rennes ? Mbaye Niang répond !

Le dossier Mbaye Niang s'anime à Rennes. Après deux saisons chez les Rouge et Noir, l'attaquant de 25 ans est annoncé possible partant cet été. Et une rumeur a fait couler beaucoup d'encre sur l'avenir de l'international sénégalais ces dernières heures.



Un déménagement qui fait parler



Ce vendredi, Onze Mondial annonçait que Niang avait résilié le bail de location de son domicile rennais. Actuellement confiné dans le sud de la France, le joueur « n'aurait plus l'intention de revenir à Rennes » , écrivait le média.

De quoi laisser penser que l'avant-centre avait décidé de forcer son départ de Bretagne. Le natif de Meulan-en-Yvelines a donc tenu à faire une mise au point. « Amis médias, j'ai beaucoup de respect pour vos papiers en général mais il ne faut surtout pas commencer à créer des polémiques inutiles à mon sujet, a écrit le Rennais sur les réseaux sociaux. D'une part, j'ai beaucoup de respect pour le club de Rennes. D'autre part, j'ai rapatrié des effets personnels suite à cambriolage regrettable que ma famille et moi avons subi...» Niang n'a donc pas l'intention de partir au bras de fer avec son club.



Un bon de sortie cet été



Cela ne signifie pas qu'il ne partira pas cet été. L'Equipe affirmait jeudi que la porte n'est pas totalement fermée du côté de Rennes. Une tendance confirmée par Julien Stéphan. « On est sûr de rien. Ce n'est pas spécifique à cette année, il y a des offres, des demandes et des positions stratégiques du club. Je donne un avis sportif, mais je suis conscient qu'il y a les données économiques » , a déclaré le coach rennais au Figaro.



Rennes est prêt à le vendre, mais pas à n'importe quel prix. Le club breton ne compte par brader son attaquant, acheté 15 millions d'euros et sous contrat jusqu'en 2023. En avril, les dirigeants rennais évaluaient le joueur à 30 M€. Il partira peut-être pour moins, mais le 3e de Ligue 1 espère toucher au moins 20-25 M€ en cas de vente. Ce montant pourrait refroidir Marseille, qui est annoncé parmi les prétendants de l'ancien Caennais.