Mercato : Mikayil Faye sur les tablettes de l’Inter Milan…

Selon les dernières informations, l'Inter Milan

pourrait formuler une offre de prêt avec option d'achat au club catalan afin de s'attacher les services de Mika Faye pour la saison 2024/2025.



Le défenseur international sénégalais, est dans le viseur de l'Inter Milan champion en titre de la Serie A italienne. Le club lombard souhaite se renforcer en défense et le profil du joueur du FC Barcelone semble correspondre parfaitement aux attentes de l'entraîneur Simone Inzaghi.



Âgé de 20 ans, Mikayil Faye évolue au poste de défenseur central gauche, envisage de s’imposer comme l'un des titulaires de l'équipe première sous les ordres de Hans Flick. Doté d'un physique imposant et d'une grande solidité dans les duels, le Sénégalais dispose également d'une bonne relance et d'un jeu de tête efficace, ce qui en fait un défenseur complet.