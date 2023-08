Mercato : Après Sadio Mané, les saoudiens forcent pour signer Idrissa Gana Gueye

La Saudi Pro League continue de faire trembler l’Europe et l’Angleterre en attirant leurs meilleurs joueurs au cours de ce mercato XXL. Et, le moins que l’on puisse dire c’est que les stars sénégalaises ont la cote en Arabie Saoudite. Après les signatures d’Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Mbaye Diagne, Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye (33 ans) intéresse fortement Ah-Ahli.



Une offre allant de 2 à 3 ans millions d'euros pour attirer le milieu de terrain d’Everton notre expert du marché des transferts Ekrem Konur et notre partenaire Football Whispers, Al-Ahli tenterait en effet d'enrôler le milieu de terrain sénégalais (102 capes et 7 buts). Une offre de 2 à 3 millions d'euros pourrait pourrait être adressée à Everton. Rappelons que plusieurs stars dont Edouard Mendy, Riyad Mahrez, Roberto Firmino ont déjà rejoint le club saoudien.