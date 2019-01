Menaces sur la présidentielle 2019 : Le Forum du Justiciable fustige et condamne la sortie du C25

Le Forum du Justiciable soucieux de la consolidation de la démocratie, de l'état de droit ainsi que la stabilité du pays, condamne à la dernière énergie la déclaration du C25. Cette déclaration, d’une gravité extrême tendant à invalider la candidature de Macky Sall et à saboter sa campagne électorale est une incitation à la violence et une menace des principes démocratiques dégagés par la constitution.



Le Forum du justiciable conscient de l'intérêt particulier qu'il accorde à la protection des citoyens et la nécessité d’aller vers des élections crédibles, transparentes et apaisées invite solennellement le C25 à la retenue.







Fait à Dakar, le 22 Janvier 2019

Bureau exécutif