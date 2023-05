« Meilleure Pépite » du mois d’avril : Lamine Camara met déjà la Ligue 2 à ses pieds !

Tout va très vite pour le jeune footballeur sénégalais qui, un peu plus de deux mois après avoir quitté Génération Foot (Sénégal) pour signer son premier contrat professionnel avec le FC Metz (L2 France), séduit tout le monde. Lamine Camara (19 ans) a été désigné meilleur jeune joueur de la Ligue 2 pour le mois d’avril, après avoir disputé deux rencontres (168 minutes de jeu, 10 ballons récupérés et une passe décisive) avec les Grenats. Auteur d’une passe décisive et après avoir plusieurs fois trouvé les montants contre Saint-Étienne et Bordeaux, le milieu sénégalais a fini de montrer une petite partie de son immense talent.



Malgré son expulsion face à Saint-Étienne, le champion d’Afrique des moins de 20 ans et vainqueur du dernier CHAN conserve la confiance de son entraîneur, Laszlo Boloni. Ce dernier et la direction du FC Metz ont d’ailleurs tout fait pour retenir Lamine Camara suite à sa convocation à la prochaine coupe du monde U20 (20 mai au 11 juin 2023 en Argentine.) La seule fausse note de la belle année du meilleur joueur de la précédente CAN U20 qui ne pourra pas disputer sa première coupe du monde.