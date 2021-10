Médinatoul Cheikh Abdoukhadre Dièylani : La famille de feu Cheikh Mouhidine Samba Diallo célèbre le Mawlid le dimanche 24 octobre 2021.

L'heure est aux préparatifs du Mawlid à Médinatoul Cheikh Abdoukhadre Dièylani.



En effet, le comité d'organisation du gamou, sous la houlette de Cheikh Ibrahima Diallo, s'active jour après jour en direction de cet évènement religieux.



Depuis plusieurs jours, les talibés ont pris d'assaut cette cité pour procéder au nettoyage des lieux, au dressage des tentes et à l'aménagement d'un grand espace qui va faire office de cuisine.



À l'image des années précédentes, Médinatoul Cheikh Abdoukhadre Dièylani va accueillir cette année des centaines de fidèles venus de partout, même de l'étranger afin de prendre part à la nuit dédiée à la naissance du prophète Mohamed (Psl).



Dans le programme, il est prévu une journée de consultations gratuites et de don de médicaments pour les talibés.



À la veille du Maouloud, un panel sera organisé sous le thème " Face aux caricatures du prophète : Quelle doit être la posture du musulman?" Ainsi, d'éminents cadres et intellectuels vont se pencher sur ce thème en vue de proposer un déclic face à ce phénomène.



Par ailleurs, de grands chantiers ont été entamés dans cette cité religieuse par Cheikh Ibrahima Diallo et les autres membres de la famille de feu Cheikh Mouhidine Samba Diallo. Il s'agit entre autres de la réalisation d'une piste de production pour faciliter davantage l'accès, de l'éclairage public, des infrastructures etc...