Média / Pose de la première Pierre : Les promesses de Macky Sall aux agents de la Rts

Les jalons de ce qui va devenir les prochains locaux de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (Rts) ont été posés cet après-midi, à la Médina. Dans le site actuel de la télévision nationale, le président Macky Sall a procédé à la pose de la première pierre de la Tour Rts ce mardi.

Une occasion qu’il a mise à profit pour faire de belles promesses aux agents de la station nationale.



‘’Les besoins de la Rts n’ont jamais été pris en charge à 100% par l’État. Les premiers locaux étaient le fruit de l’époque coloniale. L’actuel est le fruit de la coopération japonaise. Aujourd’hui la Rts est là, nous voilà à vos côtés pour exécuter un projet complet qui comprend une tour de 10 étages avec des équipements audiovisuels de dernière génération. Si je tiens à venir, personnellement, c’est pour vous montrer toute l’attention que je porte au service public. Un service public moderne et performant pour répondre aux meilleurs normes et standards de qualité’’, a déclaré Macky Sall.



Celui-ci parlant du projet dont le lancement a eu lieu aujourd’hui, a fait état de la réhabilitation du bâtiment existant et cette tour, le tout pour un montant de 33 milliards. Une tour qui, selon lui, abritera d’importants studios aussi bien pour la télé que pour la radio et un centre de formation ; un service médical. Le président Sall, dans sa volonté d’intégrer le social, est d’avis que ‘’la Rts ne doit pas seulement être un lieu de travail, mais aussi un cadre de vie’’. En ce sens, il a annoncé l’érection dans ce projet, d’une crèche, d’un gymnase, d’un terrain de foot suspendu sur la terrasse, mais aussi des terrains à usage d’habitation pour les agents de la Rts ainsi qu’une revalorisation de leurs revenus.



Il a donné rendez-vous à la fin des travaux prévue dans 16 mois, au moins, pour revenir à l’inauguration de cette tour. Cette tour qu’il a qualifiée de ‘’projet sans précédent de notre pays’’ qui, note-il, ‘’s’inscrit dans la continuité du soutien que l’État apporte à la Rts depuis des années’’.