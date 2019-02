Me Wade : "Le PDS est toujours là!"

Me Abdoulaye Wade préside à l'instant, dans un hôtel de la place, la réunion du Comité directeur. Le pape du Sopi qui est arrivé un peu après 18 heures au chapiteau réservé pour la tenue de cette rencontre politique ouverte à la presse, s'en est déjà pris à celle-ci. L'ancien président du Sénégal a tenu à corriger les journalistes pour leurs innombrables fautes d'orthographe. Cette douche froide encaissée, les reporters se sont ensuite vu consoler par le Pape du Sopi qui est aussitôt entré dans le vif du sujet. C'est pour dire à qui veut l'entendre que le Pds tient toujours. "Le PDS est toujours là malgré les tentatives de liquidation", requinque-t-il ses troupes.



L'ancien président s'adressera ensuite à l'assistance en encensant son second, en l'occurrence Oumar Sarr. "Je le remercie", a-t-il laissé entendre sous les applaudissements de ses partisans. Cependant, Abdoulaye Wade relèvera que le secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais n'est pas irréprochable. "Le seul reproche que je lui fais, c'est qu'il ne reçoit pas assez les militants. Notre métier c'est d'avoir beaucoup de choses à faire et quand même les faire", a rappelé Me Wade qui a ensuite passé le micro à Me Amadou Sall à qui revient la responsabilité de lire la résolution du Comité directeur.