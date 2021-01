Me Ousmane Thiam, membre du Conseil de l’Ordre : « Un avocat qui meurt au sortir d’une salle d’audience est considéré comme un soldat tombé au champ d’honneur »

Suite au rappel à Dieu de Me Oumar Diallo, son confrère Me Ousmane Thiam lui a rendu hommage. Le membre du Conseil de l’Ordre des Avocats du Sénégal a salué la mémoire de celui qui fut l’associé de Me Ousmane Diallo, au cabinet SCP Diallo & Diallo.



« Un avocat qui meurt au sortir d’une salle d’audience est considéré comme un soldat tombé au champ d’honneur. Me Oumar Diallo était un homme pieux et il partait souvent pour le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam », témoigne l’ancien président de l’Association des jeunes avocats du Sénégal.



Me Thiam assure que les pensées et les prières de tous les avocats du Barreau accompagnent la famille et les amis d’un « homme débordant d’humilité », toujours prêt à suggérer de nouvelles approches pour la bonne marche des choses.



« J’ai connu Me Oumar Diallo en 2007, alors que je venais de prêter serment. Aujourd’hui, nous rendons hommage à quelqu’un qui entretenait avec ses confrères des rapports de bonne confraternité, une confraternité extraordinaire », a-t-il encore témoigné...