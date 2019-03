Me Ousmane Ngom : "Les défis qui attendent le Sénégal ne doivent pas être portés par un camp"

Me Ousmane Ngom s'est félicité du discours rassembleur du président Macky Sall. Selon le leader de RES, le chef de l'État s'est placé au dessus de la mêlée en appelant ses adversaires au dialogue. L'ancien ministre de l'Intérieur est d'autant plus rassuré par ce qu'il a entendu ce mardi 05 mars, qu'il estime que les défis auxquels le Sénégal fait face ne doivent pas être portés par un seul camp. Il parle de la gestion des découvertes pétrolières et gazières.

Me Ousmane Ngom invite ainsi tous les fils du pays à faire preuve de dépassement pour faire face à ces challenges pour un Sénégal émergent...