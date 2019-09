Me El Hadj Diouf sabre Sonko : « L’homme est démasqué... C’est un général agrégé en mensonge »

Face aux allégations du leader du Pastef qui pointe un doigt accusateur vers l’ancien directeur des Domaines à propos d’un supposé détournement de 94 milliards, Me El Hadi Diouf s'est voulu incisif dans son offensive de ce mercredi 18 septembre avec la diffusion d’un court métrage intitulé "Affaire des 94 milliards derrière le rideau". La robe noire d'indiquer qu’à travers cette vidéo, les sénégalais connaîtront le vrai visage d’Ousmane Sonko. « L’homme est démasqué », affirme-t-il. L’avocat à la cour considère que le député de la 13ème législature s’est complètement perdu par des contrevérités, des tentatives de manipulation du public et son intention de tirer profit des transactions en exigeant 11.280.000.000 Fcfa. À l’en croire, le « patriote » a fini de montrer qu’il a les mains liées dans cette affaire et n’arrive toujours pas à apporter la moindre des preuves de ses accusations à l’encontre de Mamour Diallo. Suffisant pour lui de s'exclamer : « trop c’est trop, je vais exercer un marquage à la culotte vis-à-vis d’Ousmane Sonko, je ferais le Djihad! » Dans la foulée, Me El Hadj Diouf qui assimile Ousmane Sonko à un mercenaire qui veut tout simplement liquider le pays de concert avec Tullow Oil, le surnomme désormais « général agrégé en mensonge ».