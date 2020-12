Me Augustin Senghor : « Je regrette de ne pas avoir eu Papa Bouba Diop comme joueur... »

S'engageant à préserver la mémoire de Pape Bouba Diop lors de ses obsèques tenus ce vendredi sur l'esplanade de l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD), le président de la fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor a salué une dernière fois la mémoire du disparu.



" Sur le terrain c'était soit un Lion soit un baobab infranchissable ", renchérit le président de la FSF qui malgré le fait qu'il n'ait pas connu l'homme de très près, a tout de même salué le champion qu'il était. Un exemple d'engagement et de patriotisme sur et en dehors du terrain qui feront dire au candidat à la présidence de la CAF : " Je regrette de ne pas avoir eu Papa Bouba Diop comme joueur... " Des paroles fortes qui s'inscrivent dans la lignée des témoignages soulevés lors de ces obsèques nationales.



Auparavant, Me Augustin Senghor avait d'ailleurs dévoilé l'idée d'ériger un panthéon national qui sera exclusivement consacré aux illustres sportifs Sénegalais qui y seront célébrés. Une belle initiative qui une fois concrétisée, permettrait ainsi de mieux valoriser nos illustres sportifs.