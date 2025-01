Me Aïssata Tall Sall prévient Diomaye et Cie : « Nous serons sur le terrain politique pour mener la résistance! Soyez courageux »

L’alliance pour la République a tenu un point de presse ce jeudi à la veille de la plénière pour la mise en place d’une commission Ad hoc concernant la levée de l’immunité parlementaire du député-maire Farba Ngom. Me Aïssata Tall prenant la parole après Modou Diagne Fada, prévient l’actuel régime : « ils ont trouvé dans ce pays une nation unie et solidaire, une république. Pour ce combat là, ils n’ont qu’à être courageux car on le sera plus qu’eux. On va continuer à l’assemblée de même que sur le terrain politique. Et nous ne serons jamais pour la compromission », a déclaré la présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal.