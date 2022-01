Mbour : Un département marron beige, mais avec une opposition qui a pris du galon..

Dans la commune de Mbour, BBY avec son candidat Cheikh Issa Sall, a obtenu 17. 711voix et raffle 36 conseillers sur la liste majoritaire.



Sur les 44 de la liste proportionnelle, BBY a décroché 17 conseillers, Yewwi 11 conseillers, Lou jot yomb 06 conseillers, le Ps 05 conseillers, Wallu 02 conseillers, Deggeul Ngor du professeur Yérim Diop 01 conseiller, Disso 01 conseiller et la coalition MPDT 01.



Bby 17711voix

Yewi 19634voix

Lou jot yomb 6393 voix

Parti Socialiste 5436 voix



Pour ce qui est du département, BBY impose sa loi. Sur les 100 conseillers BBY gagne les 45 conseillers de la liste majoritaire et sur les 55 de la proportionnelle, la coalition BBY décroche 28 conseillers, Yewwi 20 conseillers et Lou jot yomb 07 conseillers.



Au niveau départemental, BBY a obtenu 77.711 voix

Yewwi Askan Wi 54.832 voix

Lou Jot yomb 19.435 voix...



Un département qui reste entre les mains de BBY, mais qui devra faire face à une opposition qui a pris du galon et qui n'a pas encore dit son dernier mot...