Mbour : Sonko à la chasse d'électeurs dans le monde rural...

Le Nemeeku tour du leader de Pastef commence à porter ses fruits. En plus de rencontrer les populations, Ousmane Sonko a eu deux ralliements de taille. Il s'agit de Mamadou Dia, président du mouvement "AGIR de Malicounda " et Maguette Ndoye Ndiaye, président du mouvement pour un Malicounda meilleur (M2M).



Après Joal et Fadial, le leader de Pastef s'est rendu aujourd'hui dans la commune de Sindia, précisément à Ten Toubab où le chef de village a eu l'honneur de l'accueillir. Ousmane Sonko s'est rendu ensuite à Guéreo et Kiniabour.



Une zone qui a été conquise par l'opposition depuis les dernières élections législatives... Les Pastéfiens qui ciblent le monde rural seront ce mercredi 19 Octobre à Sandiara et à Sessène...