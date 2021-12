Mbour / Serigne Omar Mbacké sermonne les politiciens : « La violence, les insultes, les calomnies… sont l'arme des faibles »

En prélude de son Grand Thiant annuel, Serigne Omar Mbacké Amidoune, petit-fils de Mame Cheikh Anta Mbacké Borom Darou Salam Ak Gawane, a fait face à la presse pour se prononcer sur ce grand événement religieux qui se tiendra à Mbour. Il en a profité pour sermonner les politiciens...



Le fils du défunt Khalife général Serigne Modou Mamoune Mbacké de Darou Salam et petit-fils de Mame Cheikh Anta Mbacké s’est prononcé sur les élections locales du 23 janvier 2022, au cours d’un point de presse tenu en prélude de son Grand Thiant annuel qui aura lieu le 15 janvier 2022 à Mbour et parrainé par Serigne Aliou Diouf Lambaye.



« Nous invitons les hommes politiques à beaucoup plus de responsabilité dans leur pratique politique. Certaines mauvaises pratiques ne peuvent rien leur apporter d’autre que des regrets », soutient Serigne Omar Mbacké Amidoune. Lequel appelle les hommes politiques à plus d'apaisement du champ politique. Il les a également invités à privilégier le dialogue à tout moment pour éviter des réactions regrettables.



« La violence, les insultes, les actes de banditisme et les calomnies sont l'affaire des faibles et des mécréants. La politique doit être pratiquée de manière saine, civilisée, mais elle doit aussi être incarnée par des hommes et femmes de vertu, d'expérience et honnêtes, en vue de servir la population, et non se servir. Les élections locales du 23 Janvier sont des moments de liberté d'expression populaire des mbourois et mbouroises en vue de désigner leurs représentants dans la gestion de la cité. La vie humaine ne s'arrête pas le jour de ce scrutin et nous sommes tenus de cohabiter et de vivre en parfaite communion après cette date. Le pouvoir appartient à Dieu. Il le donne à qui il veut et IL le retire a qui IL veut. Soyons calmes, croyants, patriotes et solidaires », conseille le petit-fils de Mame Cheikh Anta Mbacké Borom Darou Salam Ak Gawane.



Qui révèle en conclusion : « Nous avons commencé à recevoir certains candidats ici à Mbour. Mais, nous ne manquerons pas s’il plaît à Dieu de soutenir après, celui qui a la meilleure offre de société pour Mbour... »