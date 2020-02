Mbour : Mansour Faye lance la phase 2 du PROMOVILLES...

Le ministre Mansour Faye était dans la capitale de la petite Côte pour lancer la phase 2 du PROMOVILLES. Après avoir effectué un tour pour voir les réalisations de la phase 1, il s'est dit satisfait des travaux et séduit par le comportement des populations quant à leur organisation pour bien entretenir le bijou. Le maire de Mbour El Hadj Fallou Sylla a tenu à remercier le président Macky Sall pouf avoir accepté de porter à 10 km la longueur des routes initialement prévue à 6 km. Par ailleurs, le maire a annoncé d'autres projets. Pour assurer plus fluidité et d'organisation dans la circulation automobile, le maire a annoncé un nouveau plan de stationnement en centre ville..