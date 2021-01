Mbour : Les commerçants et détaillants du département rejettent le décret réorganisant la vente du pain et chargent l'Unacois

Le gouvernement a récemment pris un décret réorganisant le secteur de la boulangerie avec des dispositions relatives à la distribution, la livraison et la vente du pain. Selon l'association des commerçants et détaillants du département de Mbour, composée plus de 1.600 boutiquiers, ce décret n'a pris en compte les réalités si complexes du milieu de la distribution du pain et a oublié encore d'associer les acteurs les plus essentiels s'activant dans la distribution et la livraison du pain dans les quartiers, à savoir les boutiques.



Pour ces commerçants, il y a deux poids et deux mesures parce qu'il a été constaté que beaucoup de boulangeries ne respectent pas les mesures prises par le décret et sont en violation flagrante du décret. S'exprimant sur leur relation avec l'Unacois, ces commerçants affirment que cette structure ne se soucie même pas de leurs difficultés. En guise de conclusion, les commerçants comptent passer à la vitesse supérieure et n'excluent pas jusqu'à la fermeture des boutiques... (Vidéo)