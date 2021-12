Mbour : Le bailleur viole la fille de sa locataire âgée de 08 ans.

Suite à la plainte de la nommée Fatoumata Baldé, pour détournement de mineure et viols répétitifs sur sa fille mineure Khadidiatou Ndongane, âgée de 08 ans, élève, domiciliée à Thiocé-Est, le suspect a été interpellé.



Pour rappel, la plaignante avait affirmé que sa fille lui avait déclaré avoir été violée par le nommé Alassane Ndoye, bailleur de la maison dans laquelle elle vit.

La nommée Khadidiatou Ndangane, avait affirmé avoir été violée par le sieur Alassane Ndoye qui utilisait ses doigts pour abuser d'elle à trois reprises avec des menaces de représailles dans sa chambre.



Selon des sources de Dakaractu Mbour une réquisition délivrée au médecin gynécologue pour examen médical a conclu à une présence de l'hymen mais avec déchirure à 11 heures.



Le mis en cause a totalement nié les faits lors de son interrogatoire, mais il a été déféré pour détournement de mineure et viol...