Mbour : La constitution finale de la liste Benno Bokk Yakaar départementale crée de gros remous.

À Mbour, la confection de la liste départementale pour les partisans de Macky Sall a engendré un vaste mouvement de colère. Certains alliés allant même jusqu'à décider de rejoindre l'opposition. En effet, selon des informations fiables en possession de Dakaractu-Mbour une séparation est quasiment actée.



Tout serait parti de la décision des responsables de l’Alliance pour la République en charge de la confection de la liste départementale, de duper certains partis alliés, à savoir le parti africain du renouveau PAREl, le parti pour la liberté et la citoyenneté defaar djikooyi et le parti force Nouvelle et patriotique Fno.



Selon toujours notre source tout à fait au début, seuls 04 conseillers leur avaient été accordés. C'est à la suite de la réaction de ces derniers qui ont haussé le ton que les confectionistes de la liste sous la decision de Mahmouth Saleh, ont décidé d'augmenter le nombre à 15 conseillers... Leur surprise fut donc grande quand ces derniers se sont rendus compte que rien n'a été fait sur cette décision.



Selon notre interlocuteur, 06 conseillers seulement leur ont été accordés et pire c'est au niveau de la liste majoritaire avec des positions non favorables. Ce dernier de poursuivre que c'est au niveau de la préfecture que les noms ont été retirés.



Au moment où nous écrivons ces lignes, les négociations entres acteurs se poursuivent dans le but de faire revenir les alliés à de meilleurs sentiments.



Mais les choses semblent être très compliquées pour le Bby car ces responsables politiques alliés ont décidé de tourner le dos à la coalition présidentielle pour soutenir l'opposition...