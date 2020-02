Mbour : L'achèvement de la mosquée de Téfess, une préoccupation des populations et du mouvement AMDEM...

Les populations du quartier Téfess de Mbour ont une seule préoccupation : l'achèvement de leur mosquée. Après plusieurs communications, les populations de Téfess constituées principalement de pêcheurs, avaient décidé d'achever eux mêmes leur mosquée. Étant natif du quartier, et sensible à la situation, le président du mouvement AMDEM, Cheikh Issa Sall, avait initié au sein de son mouvement national un mbourois, un carreau. Ainsi le mouvement AMDEM pour tous, a réussi à collecter une somme de 2 millions 260 mille francs, 1 tonne de ciment et un camion de sable. L'objectif du mouvement AMDEM étant de poursuivre les actions jusqu'à l'achevement des travaux de la mosquée. Par ailleurs, d'autres activés ont été menées dans le quartier, à savoir le désensablement de quelques ruelles pour faciliter l'accès des voitures en charge du ramassage des ordures dans le quartier.