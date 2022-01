Mbour : Cheikh Issa Sall et Saliou Samb promettent aux Mbourois de changer radicalement le visage du département et mettent fin aux rumeurs...

Les jokers de Benno Bokk Yakaar, pour ne pas dire de l'Apr à Mbour, ont mis fin aux supputations concernant une hypothétique brouille entre eux. Ces deux responsables de la coalition présidentielle se sont retrouvés à la gare routière de Mbour dans le cadre d'un meeting avec les transporteurs et chauffeurs.



Le coordinateur de l'Apr dans la commune de Mbour, par ailleurs candidat départemental de Bby, d'aborder en premier le sujet : "Je me rends compte que le président de la République, patron de notre coalition, ne s'est nullement trompé en choisissant le candidat Cheikh Issa Sall pour diriger la liste communale...Voilà un homme qu'il nous faut à Mbour... Nous sommes fatigués au niveau de cette commune, il faut que nous changions la donne. Cheikh Issa Sall et moi, avons prévu une fois qu'il sera élu maire de Mbour, et moi président du Conseil départemental, de voyager pour changer le visage du département. Nous allons nous appuyer sur la coopération internationale pour le faire", a prédit Saliou Samb.



Cheikh Issa Sall adoubé par le public venu répondre à l'invitation des transporteurs et chauffeurs, se dit très confiant pour le soir du 23 janvier 2022. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune, dans la même foulée, a rassuré les chauffeurs et transporteurs sur leurs doléances.



Abordant le sujet de l'unité dans les rangs et leurs futurs projets, Cheikh Issa Sall de souligner : "Cette soirée là, à la gare routière de Mbour, souligne une fois de plus que nous sommes plus qu'unis pour offrir au président Macky Sall la victoire à Mbour et dans le département. Mon frère a raison, nous avons décidé après ces élections lui en sa qualité de président du Conseil départemental de travailler avec moi en tant que Dg de l'Adm pour redorer le blason du département, et faire de nos villes des villes modernes et attractives. En les dotant d'infrastructures de dernière génération mais aussi en nous appuyant aussi sur la coopération internationale..."



À signaler que lors de ce meeting, des responsables politiques de grande majorité présidentielle ont tenu à marquer leur présence. Il s'agissait de Bocar Ly, Pca Aspt, l'Honorable secrétaire élue, Ciré Ndiaye, Pape Hamady Ndao, Dg Apda, Mohamed Barro, Haut conseil des collectivités territoriales, Fatou Faty responsable Apr, Oumy Sylla Ndiaye secrétaire général Snr et Ndiogou Hanne, responsable Apr à Mbour commune...