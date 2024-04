Grève des travailleurs des collectivités Territoriales : l'intersyndicale reconduit son mot d'ordre de 120h

Les travailleurs des collectivités Territoriales poursuivent leur mouvement d'humeur. Dans un communiqué rendu public, l' intersyndicale des Travailleurs des Collectivités Territoriales du Sénégal (ISTCTS) annonce la reconduction de son mot d'ordre de grève de 120 heures à partir du lundi 29 avril au vendredi 3 Mai 2024.

La journée du mercredi 1er Mai, marquant la journée internationale du travail est incluse dans le mot d'ordre, informe le document. Rappelons que les travailleurs des Collectivités Territoriales sont en grève depuis plus d'un an, ils réclament une revalorisation des salaires des travailleurs et l'amélioration de leurs conditions de travail...