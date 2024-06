Mbour / 28e réunion du Comité ministériel du Giaba : Le diagnostic sans complaisance du DG et l'engagement ferme du ministre de la justice du Sénégal de faire appliquer les décisions...

Face à la dégradation économique et la montée de l'inflation, la plupart des pays ont obtenu des notes faibles. C'est pourquoi le Giaba exhorte les États à lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent. Son directeur général n'a pas manqué par la même occasion de se prononcer sur l'intention de retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la Cédéao. Face à ces interpellations, le ministre de la justice du Sénégal a engagé le Sénégal quant à l'application des décisions qui découleront de cette rencontre.

"Alors que nous achevons le Second Cycle des Évaluations Mutuelles en novembre 2024, les résultats obtenus par les 15 États membres renvoient une image peu reluisante de notre région et soulignent la nécessité pour nous tous de redoubler d’efforts et de travailler plus ardument afin de changer la réalité des choses. La plupart de nos États membres évalués à date ont obtenu des résultats faibles dans les volets relatifs à l’efficacité de leur évaluation mutuelle.