Mauritanie: visite du Premier ministre espagnol en pleine crise migratoire

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est arrivé mardi à Nouakchott, première étape d'une tournée dans trois Etats ouest-africains destinée à contrer la hausse spectaculaire des arrivées de migrants clandestins dans son pays, selon des images de la télévision publique mauritanienne.



Le chef du gouvernement socialiste a été accueilli par le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et des membres de son gouvernement, selon la télévision publique.



Les deux hommes doivent avoir des entretiens mardi soir avant la signature d'accords de coopération portant essentiellement sur la lutte contre l'immigration illégale, a indiqué à l'AFP un diplomate mauritanien sous couvert d'anonymat.



La présidence mauritanienne a annoncé lundi une réunion le 2 septembre des députés pour examiner des textes durcissant la législation sur la migration clandestine. Les textes prévoient la création d'un tribunal spécialisé chargé de réprimer le trafic des migrants et la mise en place de nouvelles dispositions pénales, selon un décret rendu public.



Nouakchott est la première étape d'une tournée qui conduira le Premier ministre espagnol en Gambie mercredi puis au Sénégal jusqu'à jeudi. Les trois pays sur la côte Atlantique sont le point de départ de milliers d'Africains qui tentent de gagner l'Europe par la mer, principalement via l'archipel espagnol des Canaries. Des milliers de personnes sont mortes au cours de ce périple ces dernières années.



Selon une source de la présidence du gouvernement espagnol, la Mauritanie abrite actuellement quelque 200.000 réfugiés victimes de l'instabilité au Sahel, dont de très nombreux Maliens, qui sont des candidats potentiels à un départ vers les Canaries.



On ne connaît pas la valeur totale des accords qui seront signés avec ces pays - notamment la Mauritanie, où M. Sánchez s'était déjà rendu en février - pour les aider et les inciter à redoubler d'efforts afin d'empêcher ces départs.



Entre le 1er janvier et le 15 août de cette année, 22.304 migrants sont arrivés aux Canaries, contre 9.864 pour la même période de l'an dernier, soit une augmentation de 126%. Pour l'ensemble de l'Espagne, la hausse est de 66% (de 18.745 à 31.155).



Un bâtiment de la marine sénégalaise a encore intercepté une embarcation avec 76 migrants sénégalais, gambiens, guinéens, maliens et bissau-guinéens lundi soir au large de Dakar, a rapporté mardi l'armée sénégalaise.