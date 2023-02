Mauritanie : Le procès de l'ancien président stagne au niveau de la procédure

Le procès de l'ex président de Mauritanie tire en longueur. Les conseillers de Abdoul Aziz sont toujours sur la bataille de procédure. Ils essaient toujours de convaincre l'incompétence de ce tribunal de juger l'ex président de la République Islamique.



Joint par téléphone, Ciré Clédor Ly, un de ses conseillers note que "la bataille de procédure fait encore rage et se poursuivra encore ce mardi. Elle est soutenue pour l'instant autour de l' incompétence de la cour criminelle, en l'état de la législation de la République Islamique de la Mauritanie, pour connaître des faits supposés avoir été commis par un ancien président de la République durant son mandat ", plaide l'avocat à Dakaractu.

Selon l'un des conseillers du président Abdoul Aziz, la défense espère que la Cour fera droit aux arguments qu' elle a développés et donnera un coup de frein à cette procédure qui depuis plus d' un an, viole les droits fondamentaux de l'accusé et met gravement en danger la vie de ce dernier, nous fait savoir Ciré Clédor Ly...