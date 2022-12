Match Sénégal vs Angleterre : mentalité, paramètres et manquements des adversaires diagnostiqué par Baye Fara Samb.

Depuis le début du week-end, les équipes nationales s’affrontent pour la qualification en quart de finale de la coupe du monde, mais malheureusement pour certains, ils devront rentrer chez eux à cause de leur défaite, ce qui n’est pas encore le cas pour le Sénégal qui devra faire face à l’équipe nationale d’Angleterre, ce dimanche en début de soirée. Si l’on s’en tient aux propos de Baye Fara Samb qui est entraîneur et formateur DFB - UEFA B depuis l’Allemagne, le Sénégal peut bel et bien sortir gagnant de la rencontre. Pour lui, les joueurs sénégalais doivent exploiter trois paramètres à savoir, le mental, le physique et enfin sur la stratégie ou tactique.







« Au-delà de tout cela, la communication joue un rôle fondamental dans ce match, ce n'est pas n’importe qui dans la délégation qui doit communiquer, à partir de maintenant, seuls les joueurs et les entraîneurs doivent communiquer, seuls eux doivent avoir ce pouvoir », a expliqué le consultant.







À en croire à Baye Fara Samb, les Lions ne doivent en aucun cas négliger ce match contre les anglais et doivent lui accorder une importance capitale, mais aussi et surtout, éviter l’erreur qu’a faite l’Allemagne déstabilisant ainsi leur performance. L’entraîneur et formateur croit toutefois que la rencontre entre le Sénégal et l’Angleterre ne sera pas facile. Il mise sur une bonne attention de l’équipe nationale pour empêcher l’attaque anglaise de mieux appréhender les buts des lions.