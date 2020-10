Matar Diop (Hcct) persiste et signe que l'objectif de l'Apr est de rester au pouvoir jusqu'en 2035.

S'entourer de toutes les garanties pour rester au pouvoir jusqu'à l'horizon 2035, voilà ce à quoi a invité, ce mercredi, le Haut Conseiller des Collectivités territoriales Makhtar Diop. Seulement, confie le leader politique, "cet objectif ne sera jamais atteint si les querelles de chapelle ne sont pas tues au niveau du parti. Notre parti a cette ambition et nous ne nous en cachons pas."



Il indexe, à ce niveau, les responsables politiques qui n'ont d'yeux que pour leur promotion personnelle. "Il est temps de faire bloc derrière le Président de la République, de l'épauler pour la réalisation de ses projets, de le défendre face à l'adversaire politique qui n'a que l'insulte à la bouche et de traduire ses visions en réalisations. Pour ce faire, nous avons besoin d'être unis."



Makhtar Diop de dénoncer "l'engagement retrograde et nihiliste de l'opposition" avant de saluer la "détermination et le tact avec lesquels le gouvernement a engagé la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus."