Matar Bâ sur la détérioration des infrastructures sportives : « On ne peut pas imputer cette négligence au ministre ou au président »

On construit, mais on ne prend pas soin de nos infrastructures, notamment celles sportives. Un reproche qui est souvent fait aux autorités compétentes. Une "accusation" dont le ministre des sports, Matar Bâ s'était lavé à grande eau, lors de son passage devant l'hémicycle. "On ne peut pas imputer cette responsabilité, cette faute ou bien cette négligence à 100% au ministère des sports. Parce que dès qu'on finit la construction on remet les clés aux responsables des collectivités territoriales concernées..."



Dès lors, le patron du sport Sénegalais avait insisté sur le fait que : "Ils (les autorités locales) doivent être plus engagés que le ministre pour l'entretien et la maintenance de ces infrastructures sportives... Beaucoup de choses (concerts, meeting) sont organisés au niveau de nos stades et cela participe à la détérioration, mais après cela on saute ces responsables pour demander au président Macky ou au ministre des sports de descendre encore pour refaire ces infrastructures."