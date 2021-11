Matam : la cour d’appel de Saint Louis donne finalement raison à « Yewwi Askan wi »

La liste de « Yewwi Askan Wi » à Matam avait été déclaré forclose. Djibril Ngom, coordonnateur de ladite entité dans le département, chargé du dépôt de la liste des mandataires des 9 communes, avait trafiqué ces dernières avant de rallier le parti au pouvoir. Un recours avait été déposé. Et une bonne nouvelle a été annoncée aujourd’hui pour les responsables de la coalition. En effet selon les informations de Dakaractu, la cour d’appel de St Louis a donné gain de cause à « YEWWI » et demandé que les listes déposées par le mandataire national Déthié Fall soient acceptées par le Préfet.