Matam/ Bokidiawé : L'ancien DG de l'ARTP, Abdoul Ly, offre 300 kits scolaires à quatre écoles de la commune

L'ancien directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), Abdoul Ly, a offert 300 kits scolaires à 04 écoles de la commune de Bokidiawé. Il s'agit de sacs, du matériel géographique, des ardoises, des cahiers, des stylos, crayons etc.



Le don a été destiné aux établissements scolaires Implantés à Fondé Samaly, Louguéré Lahel, Diéryel et Bowel. Lesquels ont aussi reçu des lots de boîtes à craie et du matériel de travail pour les enseignants.



" Cette action s’inscrit dans le cadre du renforcement des efforts que mène l’Etat et ses démembrements pour une éducation de qualité. C’est aussi pour nous un appui aux parents d’élèves éprouvés par les coûts récurrents induits par l’enseignement", a indiqué M. Ly lors de la cérémonie de remise de ce don.